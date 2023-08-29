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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: نسعى لمواصلة تعزيز العلاقات مع زيمبابوي

علم روسيا
علم روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تسعى لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات مع زيمبابوي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في تلك البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشر علي موقعها، أمس الاثنين: "تؤكد موسكو عزمها المبدئي على مواصلة تطوير وتعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع جمهورية زيمبابوي الصديقة والتعاون الوثيق في الشؤون الدولية والإقليمية".

وتابع البيان: "تدل نتائج التعبير عن الإرادة (الانتخابات) على الدعم واسع النطاق للمسار الذي يتبعه رئيس (زيمبابوي) إيمرسون منانجاجوا، لتعزيز الدولة وضمان الاستقرار الداخلي والقيام بإصلاحات تهدف إلي خلق ظروف لمزيد من التنمية التدريجية للبلاد على أساس ضمان حقوق ومصالح شتي المجموعات والفئات في المجتمع الزيمبابوي".

وزارة الخارجية الروسية تعزيز العلاقات زيمبابوي