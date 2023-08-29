اليوم.. طقس حار رطب على القاهرة والعظمى 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارةعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

و نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة .