دراسة طبية تكشف علاقة نتوءات الأظافر بالشيخوخة

كشفت دراسة نشرتها دورية "طبيب العائلة الكندي" أن حوالي 20 بالمئة من البالغين يصابون بأظافر هشة بما في ذلك النتوءات والانقسامات البادية على الأظافر، والتى تدل على أعراض الشيخوخة.

وتبدو معظم حواف الظفر عمودية وتظهر مثل خطوط صغيرة بارزة تمتد من أسفل الظفر إلى أعلاها وإذا قمت بتمرير إصبعك على الظفر ويمكنك أن تشعر بالنمط المتموج، ومع ذلك هناك ظروف يمكن بموجبها اعتبار نتوءات الأظافر علامة على وجود مشكلة صحية وفقا لكل شخص .

وتكون حواف الأظافر العمودية هي نتيجة طبيعية لفقدان الرطوبة الذي يحدث أثناء عملية الشيخوخة البشرية بشكل عام وهي ليست مدعاة للقلق.

من ناحية أخرى تعد الحواف الأفقية ظاهرة نادرة يمكن أن تشير إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة غالبا ما تكون حواف الأظافر الأفقية العميقة والتي تسمى أيضا خطوط Beau علامة على توقف نمو أظافرك وفقا لعيادة كليفلاند ويمكن أن يكون سبب هذا الانقطاع هو إصابة جذر الظفر أو مرض أو عدوى أو إجهاد شديد أو حالة جلدية تؤثر على منطقة الظفر أو نقص فيتامين أو مغذيات أو فقدان تدفق الدم إلى الظفر.

بالإضافة إلى ذلك فإن خطوط Beau هي عرض كلاسيكي لنقص البروتين أو الزنك ولذلك إذا لاحظت وجود نتوءات أفقية فقد حان الوقت لرؤية الطبيب بشأن تغذيتك.