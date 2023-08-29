البيت الأبيض ينتقد دعوات الجمهوريين لفتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي

انتقد إيان سامز المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي الذين يسعون لفتح تحقيق هذا الخريف بغرض عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان له، أن "هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونجرس"، وتابع أن هناك نوايا جمهوريين "يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتباع مثل هذه الحيلة الحزبية سيأتي بنتائج عكسية".

وناشد الجمهوريين في مجلس النواب "العمل مع الرئيس في القضايا التي تهم الشعب الأمريكي حقا، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية، والتعليم بدلا من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسي بالرئيس".

وفي وقت سابق، قال كيفن مكارثي العضو بالحزب الجمهوري ورئيس مجلس النواب، بشكل خاص، للنواب الجمهوريين إنه يخطط لمتابعة التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي، ويأمل أن يبدأ التحقيق بحلول نهاية الشهر المقبل.

وهدد رئيس مجلس النواب علانيا بأنه سيبدأ تحقيقا إذا تأكدت ادعاءات المبلغين عن ارتكاب مخالفات بشأن الضرائب أو إذا لم تتعاون إدارة الرئيس الأمريكي مع الطلبات المتعلقة بالتحقيق الخاص بنجل الرئيس هانتر بايدن، والذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب.