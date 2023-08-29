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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ديسانتيس لا يعتزم الخروج من السباق الرئاسي

حاكم فلوريدا رون
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس
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نفت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل الرئاسة الأمريكية، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس صحة كلام منافسه دونالد ترامب عن إمكانية خروج ديسانتيس من السباق الانتخابي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وكان ترامب قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديسانتيس قد يخرج من السباق نظرا لـ "تعثر حملته" و"انهيار الشعبية"، وأنه قد يتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

وتعليقا على ذلك، أكد برايان جريفن، المتحدث باسم رون ديسانتيس، في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "هذه أخبار كاذبة. ومن الواضح أن دونالد ترامب وجيش مستشاريه في حالة ذعر بسبب الأداء الناجح لرون ديسانتيس في المناظرة، والزخم القوي الذي أعقبها".

وأضاف المتحدث: "إنهم يعرفون أن هذا سباق لشخصين، ونحن سنمضي قدما إلى الأمام نحو الفوز في هذه الانتخابات التمهيدية".
وأردف أن على حملة ترامب أن تركز على وضعه في حلبة المناظرات "قبل فوات الأوان" بدلا من "الترويج للأخبار الكاذبة".

ديسانتيس السباق الرئاسي حاكم فلوريدا