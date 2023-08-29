كيم جونج أون: البحرية الكورية الشمالية ستصبح جزءا من قوة الردع النووي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن بيونج يانج تخطط لجعل بحرية الجيش الكوري الشمالي جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال جونج أون خلال زيارة مع ابنته للقيادة البحرية بمناسبة يوم البحرية في البلاد: "من الآن فصاعدا، ستصبح البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي للدولة، المعدة لتنفيذ المهام الاستراتيجية".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق إلى المزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وإلى زيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع نطاق التدريبات العسكرية. كما شدّد على إجراء مناورات حربية من أجل تجارب الأسلحة الجديدة بنجاعة.

واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.