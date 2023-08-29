aiBANK يحقق نموًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2023

حقق بنك الاستثمار العربى aiBANK التابع للمجموعة المالية هيرميس نموًا قويًا خلال النصف الاول من عام 2023، حيث بلغت صافي أرباح البنك 450.2 ، كما زاد صافى الدخل من العائد بنسبة 49% ليسجل 1.2 مليار جنيه، وسجلت صافى الارباح التشغيلية 1.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء نحو 23.4 مليار جنيه، وسجلت القروض للشركات نحو 17.3 مليار جنيه، وبلغت القروض للافراد نحو 6.1 مليار جنيه، وبلغ معدل كفاية راس المال 15.29%.

وكانت إيرادات aiBANK قد ارتفعت إلى 727 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 65%، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 56%، وذلك بفضل النمو الكبير في الأصول مرتفعة العائد وكذلك نمو محفظة الأصول ذات العائد المتغير.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع صافي الأتعاب والعمولات في تعزيز إيرادات المجموعة، والذي ارتفع بمعدل سنوي 352%، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي لأنشطة تمويل المعاملات التجارية خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب 171 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 25% خلال الربع الأول من عام 2023 (بلغ نصيب المجموعة المالية هيرميس القابضة من أرباح البنك 87 مليون جنيه).