ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شخص في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة واعتقال المنفذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل شخص في حادث إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية يوم الاثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وأفادت قناة ″WRAL News″ المحلية بأن الحادث وقع في حرم جامعة كارولينا الشمالية بمدينة تشابل هيل.

وتلقت الشرطة المحلية بلاغا بوجود شخص مسلح داخل حرم الجامعة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. ووجه إنذار إلى جميع الطلبة والعاملين في الجامعة بالبقاء في الغرف وإغلاق كافة الأبواب دون مغادرة الحرم الجامعي.

وبعد نحو ساعتين ألقت الشرطة القبض على الشخص المشتبه به، وهو أحد طلاب الجامعة تايليه تشي.

وفي أعقاب القبض على مطلق النار، تم رفع كافة الإجراءات الأمنية المعلنة في منطقة الحادث.

مقتل شخص حادث اطلاق نار الولايات المتحدة اعتقال المنفذ