بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 4ر26 نقطة ليبلغ مستوى 9ر7016 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 %، حيث تم تداول 3ر104 ملايين سهم عبر 7840 صفقة نقدية بقيمة 9ر22 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5649 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 % من خلال تداول 6ر39 مليون سهم عبر 2510 صفقات نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر29 نقطة ليبلغ مستوى 95ر7725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 % من خلال تداول 7ر64 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 2ر16 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر23 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5593 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 % من خلال تداول 2ر32 مليون سهم عبر 1930 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار.