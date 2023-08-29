البورصة المغربية تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.29 %، عند 11.863،66 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.4 % ليستقر عند 960،03 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.13 % بمجموع 890،55 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.48 % بمجموع 10.922،58 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 69 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.