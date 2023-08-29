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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسهم أوروبا تسجِّل أفضلَ أداءٍ يومي خلال شهر وارتفاع الأسهم المرتبطة بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجَّل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أفضل أداء يومي له خلال شهر، وسط ارتفاع جماعي للأسواق، مدعومًا بصعود أسهم القطاعات الصناعية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.9 %،وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.7 %.
وارتفعت أسهم قطاع البنوك في منطقة اليورو 1.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 %.

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