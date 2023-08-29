أسهم أوروبا تسجِّل أفضلَ أداءٍ يومي خلال شهر وارتفاع الأسهم المرتبطة بالصين

سجَّل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أفضل أداء يومي له خلال شهر، وسط ارتفاع جماعي للأسواق، مدعومًا بصعود أسهم القطاعات الصناعية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 0.9 %،وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.7 %.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك في منطقة اليورو 1.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 %.