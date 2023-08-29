أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملاتها على ارتفاع، حيث تتطلع وول ستريت إلى التعافي من شهر من الخسائر.
فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 213.08 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 34559.98 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.60 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 4433.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 114.48 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 13705.13 نقاط.
وانخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات، فيما ارتفع الذهب وسط ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، مع ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 0.4% عند 1946.80 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.
اقتصاد
إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملاتها على ارتفاع، حيث تتطلع وول ستريت إلى التعافي من شهر من الخسائر.
أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملاتها على ارتفاع، حيث تتطلع وول ستريت إلى التعافي من شهر من الخسائر.