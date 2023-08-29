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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم تعاملاتها على ارتفاع، حيث تتطلع وول ستريت إلى التعافي من شهر من الخسائر.
فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 213.08 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 34559.98 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.60 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 4433.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 114.48 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 13705.13 نقاط.
وانخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات، فيما ارتفع الذهب وسط ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، مع ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 0.4% عند 1946.80 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ستاندرد أند بورز بورصة نيويورك