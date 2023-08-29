زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بحر بالي في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر منطقة بحر بالي في إندونيسيا اليوم.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على بعد 201 كيلومتر شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.