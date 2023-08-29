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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بحر بالي في إندونيسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر منطقة بحر بالي في إندونيسيا اليوم.
وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على بعد 201 كيلومتر شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال اندونيسيا منطقة بحر بالي