الرئاسة الأوكرانية: الدول الغربية تؤيد ضرباتنا على القرم

صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بأن الدول الغربية تؤيد الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال بودولياك في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الاثنين: "اليوم هناك توافق مطلق على أنه يمكن لنا تدمير كل ما هو روسي في القرم على سبيل المثال. وأود التذكير بأنه قبل عام، عندما كانت هناك ضربات على القرم، قال الجميع "لا، نرجو تجنب ذلك". بينما الآن هناك توافق تام بين جميع الدول التي تؤيدنا، على أنه بإمكاننا تدمير كل ما هو روسي".

وأضاف أن عدد "الطائرات المسيرة المجهولة" التي تضرب الأراضي الروسية "سيزداد بلا شك".

وكان رئيس القرم سيرغي أكسيونوف قد أعلن يوم الاثنين عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في شمال وغرب القرم.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية "إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين" على القرم صباح الاثنين.