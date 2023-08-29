في ذكراهما.. تعرف على الشهيدين الطوباويين ﭼيوفاني من بيروجيا و بيترو من ساسوفيراتو

تحتفي الكنيسة الكاثوليكيه اليوم بذكرة وفاه الطوباويان ﭼيوفاني من بيروجيا و بيترو من ساسوفيراتو - الشهيدين استنادا إلى وصية السيد المسيح "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس".

فجسد القديس فرنسيس الاسيزي هذه الوصية وقام بإرسال مهمة إرسالية إلى إسبانيا بقيادة برنارد من كينتافال في عام 1220م وكان من بين مؤسسي دير تيرويل فذهب مع اثنين من تلاميذه هم الأخ ﭼيوفاني من بيروجيا وهو كاهن وأخ راهب بيترو من ساسوفيراتو في بيتشينو ( الأخوة الأصاغر) إلى اسبانيا فالنسيا للتبشير ومساعدة العبيد المسيحيين الذين اسرهم المغاربة ، حيث هناك كانت المسيحية في إضطهاداً كبيراً بسبب هجمات واحتلال العرب لهذه البلاد العريقة في المسيحية ، وتحول أعداد ضخمة عن المسيحية بسبب الخوف ، والعذابات والجزية.

قبل قيامهم بالإرسالية مكثوا فترة استعداد روحي في قلاية صغيرة بالقرب من كنيسة القديس بارتولوميو . فكانوا موضع إعجاب الجميع بسبب فقرهم المدقع وتواضعهم . فرحلوا إلى فالنسيا ، التي كانت آنذاك خاضعة تمامًا لسلطة العرب، ووجدوا ضيافة في كنيسة القيامة.

وعندما حاولوا التبشير علنًا، هاجمهم العرب واعتقلوهم واقتادوهم إلى الأمير سيد أبو زيد في 29 أغسطس 1231. فسألهم عن سبب قدومهم إلى فالنسيا، فأجابوا بأنهم مرسلون ليعلن كلام الله .

ويبشرون بإنجيل المسيح ، فعرض عليهم الأمير الاختيار بين إنكار إيمانهم أو الموت. فرفضوا إنكار الإيمان، فحُكم عليهم بقطع رؤوسهم. وتم تنفيذ الحكم على الفور في حديقة الأمير، هناك الكثير من الجدل حول مكان الاستشهاد (ربما في الميدان المسمى فيغيرا، هيغيرا، ثم بلازا دي لا رينا) والتاريخ، الذي تم تحديده تقليديًا في 29 أغسطس 1231م .

إن الرهبان صلوا بصوت عالٍ اثناء قطع رؤوسهم من أجل إهتداء الأمير إلى الإيمان القويم . وبعد سبع سنوات، قام الملك جيمس الأول ملك أراغون بطرد العرب من فالنسيا بمساعدة الإنجليز والمرتزقة. ويقال إن الأمير تحول إلى المسيحية وعرض منزله على الفرنسيسكان ليجعلوه ديراً قائلاً:" «عندما كنت كافراً قتلت إخوتكم من تيرويل. أريد أن أكفر عن جريمتي، هذا هو منزلي الذي تقدس بدماء الشهداء". تم نقل جثتي الراهبين إلى تيرويل، حيث يبدو أن المعجزات حدثت على قبريهما. أقيمت كنيسة على شرفهم في الدير الجديد في تيرويل بفالنسيا. حيث بقيت حتى عام 1835، عندما تم نقلها إلى كنيسة القديسة كيارا، لكنهم عادوا إلى الكنيسة الأصلية عام 1900، بعد إعادة بناء الدير.تم تطويبهم عام 1783.