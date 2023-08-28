الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية في طريقه نحو قمة الدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا مثيرًا على نظيره الوحدة، ثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح البرازيلي رومارينيو أهداف الاتحاد في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ثم أضاف جوتا، الذي دخل الملعب كبديل، الهدف الثاني في الدقيقة 67. ولاحقًا، نجح إيجور كورونادو في تسجيل الهدف الثالث لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 73 من اللقاء.

وبهذا الفوز، تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقاط فيما تجمد رصيد الوحدة عن 6 نقاط ليحتل المركز السادس.