نقيب الفلاحين يعلن إصرار الفلاحين على ترشح الرئيس السيسي

أعلن حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام إصرار جموع فلاحين مصر على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن جموع الفلاحين في كافة ربوع مصر يعلنون تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف عبدالرحمن أن حب الفلاحين للرئيس السيسى جاء نتيجة الطفرة الهائلة التي حدثت للقطاع الزراعي نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للنهوض بالقطاع ورعايته للمبادارت والمشاريع القوميه العملاقة التي تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين.

وأشار أبوصدام أنه واثناء جولاته الميدانيه لتحفيز الفلاحين للمشاركة في الشأن العام رأى وسمع الإصرار الكبير للفلاحين المصريين بضرورة ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة وتاييدهم الكبير للرئيس السيسى كقائد للثورة الزراعيه في الجمهورية الجديده التي يحلمون بها.

وأكد عبدالرحمن أن مبادرة حياة كريمة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر اكبر واعظم مبادرة تهدف لتحسين معيشة الفلاحين في مصر ونموذج فريد للاهتمام بمكان معيشة الفلاحين في العالم أجمع فهذه المبادرة عن اكتمالها ستحول القرى المصرية إلى قرى نموذجية حديثة بها كافة مقومات الحياة العصرية الحديثة بالإضافة إلى رجوع القرية المصرية إلى الانتاج والقضاء علي ظاهرة الهجرة الداخليه وتحقيق العدالة الاجتماعيه وتوفير فرص عمل لائقه بابناء الريف المصري والقضاء علي ظاهرة الصرف الصحي بالطرق القديمه المضره والتي كانت تسبب في انتشار الامراض بالإضافة الي دعم الفلاحين معنويا وعينيا بما يزيد من تلاحم الشعب المصري ويقطع دابر الإرهاب.