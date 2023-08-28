الهلال يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 11:29 م

فاز فريق الهلال على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت، مساء الإثنين، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

وسجل هدفي اللقاء اللاعبين مالكوم وسالم الدوسري في الدقيقتين 24 و41 على التوالي لصالح الهلال، في مباراة شهدت تواجد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، في المقصورة.

وبهذا الفوز، احتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما يأتي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

