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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب مصر بلدي يعلن دعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة.. السبت المقبل

سعيد شحاتة أمين عام
سعيد شحاتة أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي
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أكد سعيد شحاتة أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي أن الحزب برئاسة اللواء سيف الاسلام عبدالباري وبحضور الهيئة العليا وأمناء المحافظات سينعقد يوم السبت المقبل للإعلان عن دعم  ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ عدة قرارات حيال ذلك والإجراءات اللازمة لدعمه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الحزب نظرا لخطورة المرحلة الراهنه في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصاديه  وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار العشر  سنوات الماضية في كافة قطاعات الدولة المصرية.

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