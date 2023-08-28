موقف عماد البناني مع الزمالك بعد الوقفة الاحتجاجية ضده داخل النادي

نظمت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك، مساء اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها برحيل عماد البناني رئيس اللجنة التي تدير الزمالك حاليا وذلك بعد أن تردد أنه ينتمى للأهلي.

من جانبه كشف البناني في تصريحات إعلامية عقب الوقفة، أنه يحترم من تظاهر ضده، وأنه جاء لخدمة الزمالك في فترة مؤقتة لحين عقد الانتخابات المقبلة بعد اسابيع قليلة.

وتابع البناني، أنه مستمر في منصبه وسيعقد جلسات مع كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك وبعض لاعبي الفريق في الساعات القليلة المقبلة.

وقرر نادي الزمالك سفر فريق الكرة الأول إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

ويأتي سفر الزمالك يوم 13 وقبل اللقاء بثلاثة أيام لمنح اللاعبين فترة مناسبة للاستعدادا الجيد اللقاء والتأقلم على الأجواء في تنزانيا.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.