رسميا.. مرموش أفضل لاعبي فرانكفورت أمام ماينز

اختار فريق آينتراخت فرانكفورت، الدولي المصري عمر مرموش كأفضل لاعب في مباراتهم الأخيرة أمام ماينز، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل أمام ماينز، ما ساهم في تحقيق نقطة ثمينة لفريقه في مساره بالدوري الألماني.

وفي نفس السياق، أشاد الحساب الرسمي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بموقع "إكس" بأداء مرموش، في المباراة السابقة بالدوري الألماني وكيف تمكن من إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة من الهزيمة، تمهيدًا للمباراة المقبلة في إياب مرحلة التصفيات بالبطولة القارية حيث سيواجه ليفسكي صوفيا البلغاري.

وكتب حساب البطولة: "عمر مرموش يُنقذ نقطة لفرانكفورت.. المرحلة الثانية من التصفيات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الإياب هي التالية".

ومن المنتظر أن تُقام مباراة العودة، الخميس القادم، على ملعب دوتش بانك بارك، حيث سيسعى الفريق الألماني لتأكيد تأهله.