ماليزيا تسعى لاستكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر كوقود بديل

تنوي الحكومة الماليزية استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر كوقود بديل لتحقيق أجندة الانتقال الأخضر.

قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ الماليزي نيك نظمي نيك أحمد، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الأثنين، إن الحكومة الماليزية بالتعاون مع شركات المرافق مثل شرطة الطاقة الوطنية الماليزية (TNB) ستستكشف إمكانية استغلال حاملة الطاقة الجديدة وتأثيرها الإقتصادي.

وذكر نظمي: "نعتزم تقديم اقتصاد الهيدروجين من خلال الإتجاه الوطني لتحول الطاقة واتجاه اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين اللذين من المقرر إطلاقهما في هذا العام".

وأضاف وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ الماليزي، في كلمته خلال مراسم إطلاق منتدى تحول الطاقة 2023: "هذا يشمل كيف نجذب الاستثمارات نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر وتمهيد الطريق أمام ماليزيا لتصبح مركز التصدير الرئيسي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2027 ونرى القيمة في الجهود المشتركة لدفع التحول محليا وإقليميا ودوليا".

وأوضح أن إجراءات تحول الطاقة وتغير المناخ تتطلب مشاركة ومساهمة مختلف القطاعات لضمان استمرارية التقدم البشري، مضيفا: "نأمل أيضا أن تستمر شركات الأعمال والجمعيات المدنية في إعطاء األولوية للاستدامة في عملها".