أبها يهزم الفيحاء بصعوبة في الدوري السعودي

فاز فريق أبها بصعوبة على ضيفه الفيحاء، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، وذلك في منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وافتتح فريق أبها التسجيل عند الدقيقة 36 قبل أن يعزز أحمد عبده التقدم لفريقه في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 87 نجح فاشون ساكلا في تقليص الفارق للفيحاء.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد أبها إلى 6 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما بقي الفيحاء في المركز الثامن بـ5 نقاط.

