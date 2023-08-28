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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالوهاب غنيم: تصدر مصر الاقتصاد الرقمي إفريقيًا نتيجة مبادرة الرئيس السيسي منذ 2018

الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي
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أوضح الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أبرز الملاح في تقرير مؤسسة التمويل الدولية بشأن توقع تصدر مصر لدول أفريقيا في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف غنيم خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد الرقمي هو قاطرة التنمية في العالم، وإذا كان الناتج المحلي الاجمالي في العالم كله 5 تريليون دولار، فإن حجم الاقتصاد الرقمي ما يُقارب 50%، لافتًا إلى أن هناك دول مثل الصين تقدر بـ35%.

وأوضح أن أفريقيا أمامها فرصة كبيرة جدًا للتصارع في زيادة معدلات الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة التحول الرقمي عام 2018م، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة جدًا نحو الرقمنة وبناء مصر الرقمية بشكل عام.

وأشار إلى أن سرعة الإنترنت تطورت اليوم في مصر من سرعة 5 ميجا بايت/للثانية  إلى 46 ميجا بايت/الثانية، ومن ثم أصبحت مصر هي الأولى رقميًا في سرعة الإنترنت.

الاقتصاد الرقمي الدكتور عبدالوهاب غنيم الاتحاد العربي