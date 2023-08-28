الجيش الروسي: البحرية الروسية تدمر موقع أسلحة وذخيرة تابع للقوات الجوية الأوكرانية

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن البحرية الروسية نفذت ضربة دقيقة ذات إطلاق متعدد، ما أسفر عن تدمير موقع أسلحة وذخيرة للطائرات الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

وقال كوناشينكوف في الإفادة اليومية عن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "الليلة الماضية، وجهت البحرية ضربة متعددة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى محمولة بحرا ضد مستودع أسلحة وذخيرة تابع للجيش الأوكراني.. وتم تدمير الموقع".

وأشار كوناشينكوف إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 3 قنابل موجهة ذكية أمريكية الصنع من طراز "جيه دام"، بالإضافة إلى صاروخ تم إطلاقه من منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمراس"، كما أسقطت القوات الروسية 27 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة بأوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات المدفعية والجوية والصاروخية الروسية قصفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في 128 منطقة خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه كوبيانسك، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين خلال الـ24 ساعة الماضية مدعومة بالطائرات والمدفعية بالقرب من مستوطنتي سينكوفكا في منطقة خاركيف ونوفوسيولوفسكوي في لوجانسك، ما أسفر عن مقتل 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات ومدفع هاوتزر.

وفي اتجاه كراسني ليمان، قال كوناشينكوف إن قوات الجيش الروسي دمرت قصفت وحدات الجيش الأوكراني، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 60 جنديًا أوكرانيًا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين ومنظومة مدفعية آلية، ومدفع هاوتزر.

وفي لوجانسك، أشار المتحدث العسكري الروسي إلى أن القوات الروسية دمرت مركزا للقيادة والمراقبة تابع للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بالقرب من مستوطنة تشيرفونايا ديبروفا.

وفي اتجاه دونيتسك، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية صدت بنجاح هجومين أوكرانيين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 185 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ونظام مدفعي آلي بولندي الصنع وقاذفة صواريخ جراد متعددة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على أكثر 100 جندي أوكراني، بالإضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات آلية، و3 مدافع هاوتزر، لافتا إلى أن القوات الروسية صدت أيضًا هجومين للجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي اتجاه زابوريجيا، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية صدت 7 هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 160 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير منظومتي مدفعية أمريكيتين الصنع، ومدفعين ميدانيين بريطانيين الصنع، ومدفعي هاوتزر.

وفي اتجاه خيرسون، أفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية قضت على 35 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير منظومة مدفعية أمريكية الصنع، و3 مركبات آلية، ومدفعي هاوتزر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح كوناشينكوف أن الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022 وحتى اليوم، استطاع تدمير 466 طائرة حربية أوكرانية، و247 مروحية قتالية، و6179 طائرة بدون طيار، و433 منظومة صواريخ أرض-جو، و11538 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة، و1146 قاذفة صواريخ متعددة، و6095 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و12480 مركبة عسكرية خاصة.

