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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الاعداد الخاصة

في ذكرى رحيله.. جولة خاصة لـ"البوابة نيوز" في متحف نجيب محفوظ

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 زيارة متحف نجيب محفوظ في قلب القاهرة رحلة  ثقافية مميزة، فهذا المتحف يقدم للزوار فرصة فريدة لاستكشاف عالم الأديب المصري الشهير الذي حاز على جائزة نوبل للآداب في عام 1988، بالإضافة إلى عرض أعماله وسيرته الشخصية وجوائزه، يقدم المتحف تجربة مثيرة للاستمتاع بتراث الأديب والتعرف على تاريخه وإبداعاته.

المتحف يقع في مبنى تكية "محمد بك أبوالدهب"، المشيد في عام 1774، وتم اختيار هذا المكان بعناية لقربه من منزل محفوظ الذي وُلد فيه ولربطه التاريخي بمنطقة القاهرة التي استوحى منها معظم أعماله.

الجولة في المتحف تأخذ الزائرين عبر مجموعة من القاعات المميزة، حيث يتعرفون على حياة محفوظ وإرثه. تضم القاعات مقتنيات شخصية للأديب بما في ذلك ملابسه وصوره مع شخصيات عامة وجوائزه المتعددة.

يمتاز المتحف بتنوع محتواه، حيث يتعرض لعلاقة محفوظ بالحي الشعبي والحارة المصرية التي ألهمت أعماله.

 كما يستعرض المتحف علاقته بالسينما من خلال عروض أفلام مستندة إلى رواياته.

 

متحف نجيب محفوظ الأديب المصري محمد بك أبوالدهب