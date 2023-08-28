بعد انخفاضها بيومين.. عودة ارتفاع أسعار السجائر مرة أخرى بالبحر الأحمر

عادت مرة أخرى أسعار السجائر في الارتفاع عقب انخفاضها لمدة يومين بجميع محال البيع بكافة مدن محافظة البحر الاحمر.

وكانت أسعار السجائر قد تراجعت بقيمة خمسة جنيهات تقريبا في كافة الأنواع، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء السابقين، وعادة مرة اخري الاسعار في الارتفاع بدأ من يوم الخميس السابق.

وقال أصحاب المحلات،إن التجار يقومون ببيع السجائر ب اقل من بيعها في المحلات ب اثنين جنيها فقط، مؤكدين أن تجار الجملة يستغلون هذه الازمة في زيادة الأسعار للصبح من السجائر ملايين الجنيهات يوميا.

وأشار أصحاب المحلات،إلى إنه عندما قامت الاجهزة المختصة بتحذير تجار الجملة بانخفاض أسعار سلعة السجائر، مؤكدين أن التجار قامو بإخفاء أسعار السجائر لمدة يومين فقط وهم الثلاثاء والأربعاء، ثم عادوا مرة أخرى في ارتفاع الأسعار منذ الأربعاء السابق وحتي الان.

وناشد أصحاب المحلات التجارية والمواطنين من المدخنين، الجهات المختصه والرقابة، ببذل المزيد من الجهد لاجبار التجار عليخفض أسعار السجائر وبيعها للمحلات بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن تجار السجائر قامو بجمع مليارات الجنيها في الفترة السابقة بسبب احتكار سلعة السجائر وبيعها بأسعار أعلي من أسعارها الحقيقيه.