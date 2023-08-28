حبس المتهم بقتل شاب في كرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب بكرداسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عمرو.ج.ا، مصاب بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين انه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب قيام الأول ببيع المخدرات بجوار منزل المجنى عليه ما اثار حفيظته ومنعه فنشبت مشاجرة بينهما وقام المتهم بقتل المجنى عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق