تعرف على القائمة النهائية المتوقعة للمنتخب في معسكر سبتمبر

يخوض منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار ، ثم مباراة ودية أمام تونس.

وتنشر البوابة نيوز القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها غدا استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل.

وجاءت القائمة التي تضم 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي)؛ محمد صبحي (الزمالك)

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، محمود مرعي (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك) هشام صلاح (الاتحاد السكندري)، أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا)، ياسر إبراهيم (الأهلي)،

الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (فيوتشر)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، محمد رضا بوبو (فيوتشر) حمدي فتحي (الوكرة القطري)، طارق حامد (ضمك السعودي)، محمود حمادة (فاركو)،

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - إنجلترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، حسين الشحات (الأهلي)، أحمد أمين أوفا (إنبي)، مصطفى محمد (نانت - فرنسا) عمر مرموش (فولفسبورغ - ألمانيا)، محمد شريف (الأهلي).