الزراعة: ضبط 10 أطنان هياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أنه وردت معلومات بوجود ثلاجة بأحد الحقول الزراعية بناحية زاوية ابو مسلم مركز أبوالنمرس وتتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية.

وأوضح صابر أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة حيث داهمت اللجنة المشتركة من أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري وقوة مباحث التموين الثلاجة ليلا وتم ضبط 10 طن من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.

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