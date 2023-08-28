الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الوحدة

أعلن نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة الوحدة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة على مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في تمام التاسعة مساء، واعتمد نونو سانتو على الفرنسي كريم بنزيما لقيادة الهجوم إلى جانب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويبدأ اتحاد جدة المباراة أمام الوحدة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، كورنادو، رومارينهو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بتحقيقه العلامة الكاملة بفوزه في أول 3 جولات، فيما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 6 نقاط.