محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لمراكز شباب القُرى

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لدوري القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى على مستوى المحافظة في نسخته الـ 30، بين كُلاً من مركز شباب نامول مركز طوخ ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية وذلك بملاعب نادي سيتي كلوب بمدينة بنها.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، إن مراحل تنفيذ الدوري تمت على ثلاثة مراحل وتضمنت المرحلة الأولى الأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بمجالس المُدن والتي شارك فيها (165 فريق) بعدد إجمالي (4260 لاعب) على مستوى المحافظة.

وتضمنت المرحلة الثانية الأدوار النهائية على مستوى المحافظة والتي شارك فيها الأول والثاني من كل إدارة فرعية بواقع (16 فريق)، وتضمنت المرحلة الثالثة المُباراة النهائية بين فريقي مركز شباب المُنيره بالقناطر الخيرية ومركز شباب نامول بطوخ، لافتاً إلى أن الدوري يبدأ بالمرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية والتي تُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية لتحديد الفائز الدوري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين أعقبها الضربات الترجيحية والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، وحصوله على المركز الأول بالمسابقة وحصول فريق مركز شباب نامول بطوخ على المركز الثاني.

وعقب نهاية المُباراة سلمَّ محافظ القليوبية ميداليات لطاقم حُكام المُباراة، ثم تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لفريق مركز شباب المنيرة بمدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى تسليمه ميداليات فضية ومبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب نامول بطوخ الحاصل على المركز الثاني.

كما جرى تسليم مبلغ مالي والميداليات البرونزية وشهادات تقدير لفريق مركز شباب كفر الدير والذي حقق المركز الثالث، بينما جرى تسليم مبلغ مالي وشهادات تقدير لمركز شباب قلما والذي حصل على المركز الرابع، كما تم تكريم طاقم حُكام المباراة.

تسليم الميداليات

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