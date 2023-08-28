المصريين الأحرار: المواطنون لن يتأخروا عن دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ تأييد تحالف الوطني للأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبا ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة دلالة كبيرة على وجود الوطنيين المصريين وسيظلون يدافعون عن رايتهم، مشددًا على أن هذا الأمر ليس جديدا على التحالف، مشددًا على أن المصريين يحافظون على بلدهم وقائدهم لاستكمال المسيرة.

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: "نحن أول حزب أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مرشحه، وأطلقنا حملة حزبية شعبية، وبعدها بدأت تتوالى دعاوى الأحزاب، وأنا متأكد أيضا من أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب والمواطنين المصريين الشرفاء سيكونون موجودين في حملات دعم ترشح الرئيس".

وتابع: "حملتنا حزبية شعبية وبدأ عدد كبير من المواطنين نخب وكوادر وكل فئات المجتمع ونقابات في إعلان رغبتهم عن الانضمام إلى حملتنا ونحن سعداء جدا بهذا، وهذا التصرف منتظر وليس غريبا على المصريين الوطنيين إذ يعلنون أنهم سيقفون مع بلدهم وخلف قائدهم وقفة مثل 30 يونيو وربما تكون أشد منها، لأن الحروب التي تتعرض مصر لها مما كانت تتعرض لها البلاد في فترة 30 يونيو".