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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني يوافق على نقل الوصاية من الأب إلى الأم.. فيديو

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي
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وجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.

وقالت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغير  قانون الوصاية، مؤكدة أن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية، في حالة وفاة الأب.

وتابع: تم تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني. 

مقرر لجنة الأسرة الدكتورة نسرين البغدادى بالحوار الوطنى الرئيس السيسي