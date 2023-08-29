لجنة الزمالك الجديدة تعقد جلسة مع فتوح خلال أيام

تعقد اللجنة الجديدة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، جلسة مع أحمد فتوح نجم الفريق وذلك من أجل تجديد عقده في ظل رغبة النادي في استمرار اللاعب .

ويرغب فتوح في الاستمرار مع الزمالك خاصة بعد رحيل المجلس السابق برئاسة مرتضي منصور، وسيتم خلال جلسة لجنة الزمالك مع فتوح معرفة كل طلباته المالية ثم سيتم الإعلان عن كل تفاصيل العقد الجديد ومدة التعاقد لإسعاد جماهير الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق في المواسم المقبلة.

وبالحديث عن الفريق فنيا واستعداداته للموسم الجديد، فمن المقرر أن يعود لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر وذلك بعد فترة الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها اللاعبون.

ويخوض الفريق الأبيض تدريباته لمدة 3 أيام بشكل طبيعي، ثم ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق بالقاهرة بداية من يوم 4 سبتمبر، يتخلله خوض مباراتين وديتين الأولي يوم 7 سبتمبر، والثانية والأخيرة يوم 11 سبتمبر، حيث يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في تجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق موسم الفريق الأبيض سريعا بعد بدء موسم الإعداد، حيث سيقص الزمالك شريط مبارياته بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي ، وسيكون لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 16 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.

ويرغب الزمالك في حصد كأس الكونفيدرالية في النسخة المقبلة وذلك لاستعادة اللقب الغائب عن الزمالك منذ نسخة 2019 حينما توج بها الفارس الأبيض آنذاك على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.