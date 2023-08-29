الزمالك يشكل لجنة لمراجعة عقود اللاعبين

تدرس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك حاليًا برئاسة عماد البناني، تشكيل لجنة من أبناء النادي لدراسة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتعديلها بما يتناسب مع إمكانيات اللاعبين، سواء بزيادة قيمة العقود إذا تطلب ذلك، أو تقليلها حال اكتشاف عقود مبالغ فيها، خاصة أن اللجنة الثلاثية قد اكتشفت في الساعات الماضية مخالفات عديدة لمجلس الإدارة السابق ومجاملات بالجملة.

وعقب انتهاء اللجنة من مراجعة العقود سيتم تلبية طلباتهم خاصة في بند تعديل عقود اللاعبين المميزين بالفريق للحفاظ على استمرارهم مع الزمالك لأطول فترة ممكنه، لتجنب رحيل البعض كما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللذين انتقلا لفريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد لعدم تقديرهما ماديا من قبل نادي الزمالك وفقا لتصريحات لمصادر مقربة من الثنائي.

وقرر نادي الزمالك سفر فريق الكرة الأول إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

ويأتي سفر الزمالك يوم 13 وقبل اللقاء بثلاثة أيام لمنح اللاعبين فترة مناسبة للاستعدادا الجيد اللقاء والتأقلم على الأجواء في تنزانيا .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.