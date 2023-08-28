رائد الأعمال أشرف عبد المعطي: أستغل خبرتي في عالم المال والأعمال لتقديم محتوى مفيد للشباب

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 08:46 م

أشرف عبد المعطي عادل مراد رجل الأعمال وصاحب مجموعة The contractors للمشروعات في الإمارات العربية المتحدة، يتجه لصناعة المحتوى ويتميز بسهولة المحتوى المقدم للمشاهد وبجانب أنه من أنجح رجال الأعمال في الإمارات وفي الخليج العربي، فهو صانع محتوى ممتاز.



استغل "أشرف" خبرته في عالم المال والأعمال في صناعة محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشروعات برؤوس أموال بسيطة مستغلًا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال، التي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي، وهو أيضًا يتابع صناع المحتوى ويقدم الدعم لهم من خلال منصات متعددة.