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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رائد الأعمال أشرف عبد المعطي: أستغل خبرتي في عالم المال والأعمال لتقديم محتوى مفيد للشباب

رائد الأعمال أشرف
رائد الأعمال أشرف عبد المعطي
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أشرف عبد المعطي عادل مراد رجل الأعمال وصاحب مجموعة The contractors للمشروعات في الإمارات العربية المتحدة، يتجه لصناعة المحتوى ويتميز بسهولة المحتوى المقدم للمشاهد وبجانب أنه من أنجح رجال الأعمال في الإمارات وفي الخليج العربي، فهو صانع محتوى ممتاز.


استغل "أشرف" خبرته في عالم المال والأعمال في صناعة محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشروعات برؤوس أموال بسيطة مستغلًا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال، التي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي، وهو أيضًا يتابع صناع المحتوى ويقدم الدعم لهم من خلال منصات متعددة.

أشرف عبد المعطي عادل مراد رائد الأعمال أشرف عبد المعطي صناعة المحتوى الإمارات العربية المتحدة