موقف نيمار.. تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض وذلك في تمام التاسعة مساءً.

قرر البرتغالي جيسوس، تأجيل الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق، بعد انضمامه هذا الصيف قادماً من باريس سان جيرمان بسبب عدم اكتمال جاهزيته ومن المتوقع ظهوره في مواجهة الاتحاد المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

واعتمد جيسوس على سالم الدوسري لقيادة الهجوم إلى جانب ميشيل ديلجادو وميتروفيتش، فيما يغيب الصربي سافيتش أمام الاتفاق بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الرائد الماضي.

ويبدأ الهلال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – ميتروفيتش – سالم الدوسري

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، متساويا مع الاتفاق التي يأتي في المركز الرابع، ويدخل الهلال لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الرائد بأربعة أهداف نظيفة، أما فريق الاتفاق فيسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد سقوطه في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الخليج.