غداً.. افتتاح العرض الأول لفيلم "التلميذ" بمسرح الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس الثاني

يفتتح غداً فيلم "التلميذ" الذي يتناول حياة الانبا تادرس تلميذ الانبا باخوميوس اب الشركة وهو قديس عاش في القرن الرابع الميلادي، ويأتي الإفتتاح بالمسرح الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية وعدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وقيادات من مختلف المجالات.

وأكد الكاتب الصحفي مايكل عادل المستشار الإعلامي لفيلم التلميذ إنه تم إختيار موعد إفتتاح العرض الأول للفيلم من قبل قداسة البابا تواضروس رغم إنشغاله الكبير وهذا يدل علي ان بطريرك الكنيسة يحرص جيدًا علي دعم أولاده في مختلف المجالات، ويشجع علي الفن الراقي والمؤثر الذي يدخل اعماق نفوس رعيته من أجل التقرب إلي الله والتوبة إليه"

وفيلم " التلميذ" يُقدم ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

من جانبه، كشف جوزيف نبيل مخرج فيلم التلميذ ان هذا العمل تأخر كثيرًا لظروف طارئة في مقدمتها جاحة كورونا التي أصابت العالم ومنها بلدنا العزيزة مصر ، وقال : " بذلنا مجهودًا كبيرًا حتي نخرج بهذا العمل لما له أهمية كبيرة من حيث فكرته والموضوعات التي تطرق إليه" ، مؤكدًا ان هذا الفيلم من الأفلام التي ستضاف إليه بعد أن قدم أفلام “يسطس الانطوني ونسر البرية و49 شهيدا وابو نفر السائح”.

وقام فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم ارض الجولف، بمشاركة المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم وهي من كلمات الشاعر رمزي بشارة

فيلم "التلميذ" بطولة عاصم سامي و ايمن امير.. وشارك البطولة الفنانين الكبار هالة صدقي ، عبد العزيز مخيون، مادلين طبر، ناجي سعد، استيفان منير، محمد نجاتي، محمد علي رزق، منير مكرم ، جميل عزيز، مارتينا عادل، فهد شلبي، مجدي فوزي، رأفت فوزي، امير تادرس.. وغيرهم من الفنانين الموهوبين

كما أن الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد ، منتج فنى مايكل مراد ،مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور ايفان اديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو و مونتاج سامر ماضي، موسيقي تصويرية سام اميل، مكساج شريط الصوت جرجس صبحي، ألوان متي رشدي، جرافيك أنطون ناجح، مهندس صوت احمد ابو ليلة، تصميمات وبوسترات ميللر عزت، ومستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، إخراج جوزيف نبيل.



