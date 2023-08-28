عبدالواحد السيد: اتفقنا مع لجنة الزمالك على جدولة مستحقات اللاعبين

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن جلسته اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن اللجنة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي .