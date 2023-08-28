المدير المالي بالزمالك: صرف دفعة من مستحقات لاعبي الكرة خلال أيام

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الأيام المقبلة ستشهد صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

أضاف الوطن في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، يأتي ذلك من أجل توفير مناخ من الهدوء والتركيز لفريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات محليا وأفريقيا.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية النسخة المقبلة بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي .