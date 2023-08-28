رئيس نيجيريا يلوح باتخاذ قرارات صعبة للتخلص من ضائقة الديون

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو، أن بلاده لن تحافظ بعد الآن على فلسفة اقتصادية تستند على توجيه 90% من الإيرادات لخدمة الديون الخارجية وسط العديد من التحديات الإنمائية التي تواجه البلاد.

وقال في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية، إن بلاده عازمة على تنفيذ استراتيجية شاملة من شأنها أن تمكن الحكومة من توليد الإيرادات المطلوبة لتصفية ملف ديون نيجيريا وتمويل الميزانية الوطنية السنوية بشكل كاف.

وشدد على أنه ينبغي إجراء تغييرات صعبة «جدا» لكي تنهض البلاد والقضاء على الفقر في المجتمع بالتعاون مع قادة القطاع الخاص مما يلزم اتخاذ قرارات صعبة لوضع البلاد على مسار النمو، على الرغم من الآلام والتحديات المتوقعة.

وقال: «لا يمكن أن نحافظ البلد الذي نرغب فيه بدون الإصلاحات التي بدأناها...إنه أمر مؤلم في البداية، على المدى القصير والمتوسط، لكن علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به لنقل هذه الأمة إلى مصيرها المستحق».