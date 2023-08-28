أحمد فؤاد: أنهينا إجراءات سفر بعثة الزمالك إلي تنزانيا

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة برحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير المالي في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أنه تم حجز الطيران وتوفير الموارد المالية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل مواجهة بطل جيبوتي المرتقبة المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في تنزانيا.

وشدد على أنه تم الانتهاء أيضا من كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الداخلي المقرر له في مصر الجديدة بداية من يوم الرابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة.

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.