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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني يوافق على نقل الوصاية من الأب إلى الأم وإنشاء هيئة مستقلة لأموال القصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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وجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس السيسي بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وإحالة بعض المخرجات للجهات التشريعية.

وقالت البغدادي، إن موافقة من أغلبية المشاركين في الحوار الوطني بتغير  قانون الوصاية، مؤكدة أن المادة الأولى من قانون الوصايا ينص على نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة في الأمور المالية، في حالة وفاة الأب.

وتابع: تم تقديم طلب رسمي بصورة مباشرة لإنشاء هيئة مستقلة للأموال القصر، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيكون هناك مشاركة في احتيار أعضاء الهيئة من قبل مشاركي لجنة الأسرة والتماسك بالحوار الوطني.

الدكتورة نسرين البغدادى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الرئيس السيسي عاجل