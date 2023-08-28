أوكرانيا تعلن استعادة قرية على الجبهة الجنوبية

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية.أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار في تصريحات نقلها التلفزيون "تم تحرير روبوتين. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا".

وذكرت أن القوات الأوكرانية تتقدم جنوب باخموت واستعادت كيلومترا مربعا هناك خلال الأسبوع الأخير من القتال، كما أقرت بأن القوات الروسية تضغط لاستعادة مناطق في شمال شرق أوكرانيا، واصفة القتال الدائر خلال الأسبوع الماضي في منطقة خاركيف بأنه عنيف للغاية.

وكانت اوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في ضربة صاروخية روسية استهدفت منشأة صناعية ليلا في منطقة بولتافا في الوسط، بحسب الرئاسة الاوكرانية.

ونشرت كييف صورا ظهر فيها ضباط يقفون بالقرب من حريق كبير اجتاح جزءا من مصنع مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الروس نفّذوا ضربة صاروخية على قرية غوغوليف.. في منطقة بولتافا"، مضيفا أن الضحايا هم موظفو منشأة نفطية تم استهدافها.

بينما أعلنت القوات الجوية أن روسيا أطلقت ستة صواريخ كروز وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة منها.

من جانبها، أعلنت روسيا قيام أنظمتها بتدمير طائرة مسيرة كانت تقترب من موسكو وطائرتين في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.

واعلنت سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لموسكو، في وقت لاحق إسقاط مسيرتين اوكرانيتين فوق شبه الجزيرة.