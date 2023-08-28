حزب المستقلين الجدد يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد حزب المستقلين الجدد، بعد اجتماع الهيئه العليا واللجنة التأسيسية للحزب، علي دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسة جديدة.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يري أن دعم الترشح لم يأتي من فراغ، بل هو قرار مبني علي تقييم لما تم من جهد وعمل من جانب الرئيس السيسي، علي مدار السنوات الماضية والقادمة، في سبيل الحفاظ علي الوطن.

ولفت الحزب إلى أن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أمر موضوعي مبني علي ما تم من إنجازات في شتي المجالات، والتي تمس حياة المواطن المصري.

ويثمن الحزب، ما قام به الرئيس لحماية الوطن من محاولة اختطافه، واستمرار جهوده واستطاعته فى القضاء علي الإرهاب، بل ويري أن قدرة الدولة علي تخطي الأزمات العالمية، خاصة جائحة كورونا، وغيرها من الأزمات الاقليمية، لهو نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس السيسي.