مليار و340 مليون دولار.. فيلم "Barbie" الأعلى حصدًا للإيرادات في 2023

تمكن فيلم الكوميديا والمغامرة “Barbie” للنجمة مارجو روبي، من إعتلاء عرش إيرادات شباك التذاكر العالمي؛ ليصبح الفيلم الأعلى حصدًا للإيرادات في 2023، حتى الآن.

بلغت إيرادات “Barbie” الإجمالية نحو مليار و340 مليون دولار، حصد منهم 595 ملايين في الصالات الأمريكية و745 مليونا في السوق الأجنبية، ليتخطى بذلك إيرادات فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” والتي بلغت مليار و359 مليون دولار. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث "Babie" حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.