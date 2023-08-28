مانشستر سيتي يخطط لخطف نونيز بـ60 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض جديد لضم اللاعب البرتغالي ماتيوس نونيز، الذي يلعب حاليًا لفريق ولفرهامبتون، لتعزيز خط وسط الفريق بعد إصابة البلجيكي كيفين دي بروين.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض ثانٍ بعدما رفض العرض الأول الذي بلغ 47 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الماضي، مؤكدة أن ولفرهامبتون لن يوافق على بيع اللاعب البرتغالي بمبلغ لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعدما أبدى المدرب بيب جوارديولا إعجابه الشديد بقدرات نونيز ووصفه بأحد أفضل اللاعبين في العالم بعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك ماتيوس نونيز عقدًا مع ولفرهامبتون لمدة 4 مواسم قادمة، بعد انضمامه إليهم الصيف الماضي من سبورتنج لشبونة مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وهناك بند للتمديد لعام إضافي.

وتؤكد التقارير أن إدارة مانشستر سيتي تخطط لتقديم عرض جديد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.