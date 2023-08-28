مشروع "مسام" ينتزع 1403 ألغام في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس2023م، من انتزاع 1.403 ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها 1.322 ذخيرة غير منفجرة و67 لغمًا مضادًا للدبابات و11 لغمًا مضادًا للأفراد و3 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" 1.150 ذخيرة غير منفجرة و44 لغمًا مضادًا للدبابات و3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، كما استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، كما نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

كما استطاع فريق "مسام" في محافظة مأرب من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية عين، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و125 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و21 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 4.338 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 412 ألفًا و971 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما أتلف فريق مسام 1.149 لغمًا وعبوة ناسفة في باب المندب، وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الشعب اليمني لعيش حياة كريمة.