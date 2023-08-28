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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عطل فني يضرب أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة

الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية
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أعلنت خدمات الحركة الجوية البريطانية أنها تواجه عطلا فنيا أضر بأنظمة مراقبة الحركة في البلاد، مع تحذيرات من تأخيرات في الرحلات الجوية.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الإثنين - أنها طبقت قيودا على تدفق الحركة الجوية بغرض الحفاظ على السلامة، مضيفة أن المهندسين يعملون للعثور على الخلل وإصلاحه، مقدمة اعتذارها عن حدوث أي إزعاج قد يسببه الأمر.

كانت شركة الطيران الأسكتلندية، لوجاناير، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وجود فشل على مستوى الشبكة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، محذرة من أن بعض شركات الطيران قد تواجه تأخيرات.

المملكة المتحدة الرحلات الجوية